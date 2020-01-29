Van'da cinnet getiren kadın evini ateşe verdi - Son Dakika
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Van'da cinnet getiren kadın evini ateşe verdi

25 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir kadın evini, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi.

Van'da cinnet getiren kadın evini ateşe verdi, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir kadın evini, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Saray'ın Çaybağı Mahallesi'nde ikamet eden ve kimliği belirlenemeyen bir kadın, bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi.

Daha sonra oturdukları evi, kömürlüğü ve ahırı ateşe veren kadın, olay yerinden uzaklaştı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Saray ve Özalp Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, ahır ve kömürlük kullanılmaz hale geldi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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