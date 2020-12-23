Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı - Son Dakika

Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı

23.12.2020 13:46
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı, System.String[]

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yoğun bir çalışma yürütüyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yoğun bir çalışma yürütüyor. Kırsal mahallelerdeki merada kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan çoban da koyun sürüsüyle zor anlar yaşadı. Koyunlar, mahalledeki vatandaşların da yardımıyla ağıllara geri getirildi.

Van'da soğuk hava dalgasının başlamasıyla dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olamaya başladı. Kar nedeniyle 174 mahalle ve 198 mezra olmak üzere 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Grup Mahallesi'nin yollarını açmak için çalışma yapan ekipler, kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

TEZKERE ALAN ASKER, MAHALLE YOLUNDA KAR ENGELİNE TAKILDIKar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ve kara gömülen araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Tezkere alan bir asker ise bindiği taksi ile Ortanca Mahallesi'ne giderken, kar ve tipiden dolayı yarı yolda geri dönmek zorunda kaldı. Taksi sürücüsü İzzettin Deniz, yoğun kar yağışı nedeniyle Van'a geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Yollar çok kötü. Bölgede tipi ve sis hakim. Tezkere alan bir askeri evine götürecektim. Ancak yollar kapalı olunca gidemedim" dedi.ÇOBAN, KOYUN SÜRÜSÜ İLE ZOR ANLAR YAŞADI

Merada koyunlarını otlatan çoban Mevlüt Ağanas ise kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Çoban, koyunlarını mahalle sakinlerinin yardımıyla ağıllarına geri getirmek zorunda kaldığını söyledi.


Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı

Büyükşehir Belediyesi, Asker, Tuşba, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı - Son Dakika


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