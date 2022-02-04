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Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

04.02.2022 20:00
Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde yaşanan 10 yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismarı olayı ile ilgili özel ekip kurularak yapılan çalışmalarda; KGYS dahil toplam 30 kameraya ait 104 saat görüntü izlenmiş, şüpheli şahsın çocuğu ısrarla takip ettiği ve girmiş olduğu apartmanda cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yüz tanıma sistemleri kullanılarak, şüpheli şahsın K.A. (30) olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi. - VAN

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İpekyolu, Hisarcık, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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