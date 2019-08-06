Son Dakika Haberleri: Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı
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Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

2 saat önce

Van'da çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı, System.String[]
Van'da çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ö.Y.A. isimli çocuğa, annesi A.K'nin erkek arkadaşı İ.K. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alınmıştır. A.K. dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakılmış, şüpheli İ.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."
Başsavcı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:22 Kaynak: AA
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