Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
1 saat önce
Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: AA
'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı
, Ö.Y.A. isimli çocuğa psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla 6 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan anne A.K'nin tekrar gözaltına alınmasına karar verdi.
Dosyaya yeni eklenen deliller doğrultusunda bugün ifadesi alınan A.K, sevk edildiği Van 2. Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa karşı eziyet" suçundan tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ağustos'ta A.K. ile gözaltına alınan erkek arkadaşı İ.K, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti