Son Dakika Haberleri: Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
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Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

1 saat önce

Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı.

Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı, System.String[]
Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.Y.A. isimli çocuğa psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla 6 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan anne A.K'nin tekrar gözaltına alınmasına karar verdi.
Dosyaya yeni eklenen deliller doğrultusunda bugün ifadesi alınan A.K, sevk edildiği Van 2. Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa karşı eziyet" suçundan tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ağustos'ta A.K. ile gözaltına alınan erkek arkadaşı İ.K, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Anne, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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