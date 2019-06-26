Van'da "Çocuk Danışma Kurulu" toplantısı

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Çocuk Danışma Kurulu" toplantısı yapıldı.

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Çocuk Danışma Kurulu" toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlene program, İl Müdürü Abdurrahman Çohaz'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından konuşan UNICEF Türkiye Ergen Gelişimi ve Katılımı Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu, çocuk haklarıyla ilgili yürütülen çalışmaların gönüllük esasına dayandığını söyledi.

Türkiye'de 2000'den itibaren yürütülen çalışmalarla çocuk haklarıyla ilgili önemli bir anlayışın ortaya konulduğunu belirten Çavuşoğlu, yapılan toplantının bu anlamda kıymetli olduğunu aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Turan Güvenç de 2015'ten beri yürürlükte olan bir projeyle Suriye'deki iç savaştan kaçan çocukların topluma entegresi için çalıştıklarını söyledi.

Anayasal çerçevede yürütülen çalışmalarla çocuk hakları ve entegrasyonu ilgili önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Güvenç, Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzmanlar, UNICEF temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcileri, TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşkun, SSK İl Müdürü Abidin Göksoy, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Salih Serçe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ve kurum çalışanları katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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