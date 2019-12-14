Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar Diyarbakır ve Mardin'i gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar Diyarbakır ve Mardin'i gezdi - Son Dakika

Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar Diyarbakır ve Mardin'i gezdi

7 saat önce

Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Mardin ve Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar Diyarbakır ve Mardin'i gezdi, System.String[]

Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Mardin ve Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesindeki çocuk evleri sitesinde kalan çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda kentteki bir acente ile anlaşarak çocukları Diyarbakır ve Mardin'e götürdüklerini anlatan Eldemir, "Tarihi dokuları, kültürel mirası ve sosyal bilinçlenmeyi artıran bu tarz çalışmaların artırmasını ve korumamız altındaki çocukların da faydalanmasını önemsiyoruz. Daha önce de farklı mekanları görmelerini sağladığımız çocuklar için benzer etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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