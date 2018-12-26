Son Dakika Haberleri: Van'da "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Konferansı

Van'da "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Konferansı

52 dakika önce

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle kentte, "Çocuk İşçiliği ile Kücadele" konferansı düzenlendi.

Van'da
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle kentte, "Çocuk İşçiliği ile Kücadele" konferansı düzenlendi.

Bir kolejin konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 2014'ten bu yana ilklere imza attıklarını ve çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Madde bağımlılığına karşı mücadele ettiklerini aktaran Özgökçe, "Bu halk için ne yaparsak yapalım hizmetlerin en iyisine layıktır. Van'da ve Türkiye'de önemli bir problem olan çocuk işçiliğinin kökeni nedir ve nasıl çözebiliriz şeklinde bir çalışma yaptık. Bu kapsamda bir proje geliştirdik ve yerinde tespitler yaptık. Halkımızın karşılaştığı problemleri bilimsel temellerle çözmek en doğru yoldur." dedi.

Çocukların yerinin oyun, eğitim, spor, kültür ve sanat alanları olduğunu aktaran Özgökçe, önceliklerinin eğitim olduğunu belirtti.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de çocuk yaşta okula gitmesi gerek çocukların çalışmasının sorun olduğunu dile getirerek, "Bu sorunların bilimsel temellerle üniversitemizin öğretim üyelerinin denetiminde olması ve çözüm önerilerinin sunulması çok önemlidir." diye konuştu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu ile YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Parin de sunum yaptı.

Konferans, plaket takdimiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:58 Kaynak: AA

Van, Tuşba, Güncel
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