Son Dakika Haberleri: Van'da "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" açılışı
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Van'da "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" açılışı

6 saat önce

Van'da "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" açılışıVAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yakın zamanda kurulumu tamamlanan "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Van'da "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" açılışı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yakın zamanda kurulumu tamamlanan "Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Van geneli ve çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalp ve damar hastalarına daha iyi hizmet sunmak amacıyla Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi kuruldu. İçinde çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk ve yetişkin kardiyolojisini barındıran merkez ile vatandaşın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane bünyesinde hizmete açtıkları merkezde her türlü kalp hastalığının tanı, tedavi ve takibinin yapılacağını belirtti. Başhekim Çelik, "Çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kardiyolojisi ve yetişkin kardiyolojisinin içinde bulunduğu Kalp Sağlığı Merkezimizi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Uzman ve hemşire arkadaşlarımızla beraber, çocuklarda ve yetişkinlerde her türlü kalp hastalığının tanı, tedavi ve takibi bu merkezimizde yapılacak. Vatandaşlarımızın bu hizmete daha kolay ulaşmaları için kalp merkezi olarak oluşturduk. Sağlık Bakanlığımızın da bu doğrultuda politikaları var. Merkezlerin açılmasını öngörüyorlar. Bizler de bu amaçla kalp merkezimizi vatandaşın hizmete açtık" dedi.

Açılış töreni merkezin gezilmesiyle son buldu.

Van'da Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi açılışı

Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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