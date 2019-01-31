Son Dakika Haberleri: Van'da "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" Projesi

Van'da "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" Projesi

33 dakika önce

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli hayata geçirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında çocuklar için bir dizi etkinlik yapıldı.

Van'da
Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli hayata geçirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında çocuklar için bir dizi etkinlik yapıldı.

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından sokakta çalıştıkları tespit edilen çocuklara yönelik gönüllü Pınar Genç isimli kadının organizasyonuyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden anlamlı bir destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir; koruma ve bakım altındaki çocuklar, eğitimlerine devam eden çocuklar ile DAKA destekli Çocuk ve Gençlik Kampüsü projesi bünyesinde oluşturulan mobil ekip tarafından sokakta tartıcılık, mendil satma, cam silme gibi işlerde çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara, uzun zamandır Pınar Genç isimli kadının gönüllü olarak destek verdiğini söyledi. Genç'in girişimi ile üniversite hocalarıyla beraber çocuklarla 'Rol Model' projesi kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Eldemir, gönüllülerin çocuklarla hem mesleki hem de yaşam deneyimlerini paylaştıklarını, bunun yanında çocuklara antrenman yapmaları için eşofman hediye ettiklerini kaydetti. Gönüllülerden böyle bir destek gelmesinin çocuklara yönelik gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara büyük katkı sağladığını söyleyen Eldemir, bundan ötürüde gönüllü Pınar Genç ve Doç. Dr. Harun Aydın ile üniversitenin bütün hocalarına teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Genç, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir

"Anne Üşüyorum" Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi Termometrelerin Eksi 30'u Gösterdiği Van'da Yiyecek Aramaya Çıkan Tilki Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]