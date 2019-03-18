Son Dakika Haberleri: Van'da Çocuklar, "Aslan Müzikali"Ni İzledi

Van'da Çocuklar, "Aslan Müzikali"Ni İzledi

1 saat önce

Van'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" oyununu izledi.

Van'da Çocuklar,
Van'da görev yapan güvenlik korucularının çocukları TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" oyununu izledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilerek Van Devlet Tiyatrosuna getirilen "Aslan Müzikali", kentte görev yapan güvenlik korucularının çocuklarıyla buluştu.

Çocuklar, İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği program sayesinde güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel
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