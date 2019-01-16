Son Dakika Haberleri: Van'da "Çocuklar Bu İşin Farkında ya Siz" Sergisi

Van'da "Çocuklar Bu İşin Farkında ya Siz" Sergisi

29 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için "Çocuklar Bu İşin Farkında ya Siz" konulu resim sergisi açtılar.

Van'da
Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için "Çocuklar Bu İşin Farkında ya Siz" konulu resim sergisi açtılar.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulunun minik öğrencileri; bulaşıcı hastalığa, obeziteye, anne ve çocuk ve çevre sağlığına ve toplumda sıklıkla görülen birçok hastalığa dikkat çekmek için çizdikleri resimlerden sergi açtılar. "Çocuklar Bu İşin Farkında ya Siz" konulu sergiyle dikkat çeken öğrenciler, çizimleriyle topluma önemli bir mesaj verdiler. Öğrenciler, amaçlarının sağlıkla ilgili farkındalığı artırmak ve bilinç oluşturmak olduğunu söylediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

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