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Van'da çocuklar eğlenerek yarıştı

6 saat önce

Van'da çocuklar için çeşitli malzemelerle oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

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Van'da çocuklar için çeşitli malzemelerle oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerince "Köyde Survivor" adı altında hazırlanan yarışma, Ortanca İlkokulu bahçesinde gerçekleşti.

El arabası, teneke, tezek, odun, pet şişe, kova ve kullanılarak hazırlanan parkurda yarışan çocuklar, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da yarışmaya katılarak, başlangıç noktasında el arabasında taşıdıkları tezekleri, zorlu parkurdan geçirdikten sonra bitiş etabına ulaştırdı.

Yarışlarda tezahüratta bulunarak çocukların heyecanına ortak olan aileler de renkli görüntülerin yaşandığı etapları cep telefonlarıyla kaydetti.

İnanç, yaptığı açıklamada, 2019'un "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Merkezdeki gönüllülerin çocuklar için "Köyde Survivor" adı altında bir etkinlik düzenlediğini anlatan İnanç, "Etkinliği çocuklarımızın moral ve motivasyonu için düzenledik. Parkur, arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla edindikleri malzemelerden oluşturuldu. Çocuklarımızla olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Çocuklarımız bu parkurlarda yarışarak eğlenme imkanı buldu." diye konuştu.

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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