Van'da "Çocuklar Kitapla Buluşuyor" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'Çocuklar Kitapla Buluşuyor' kampanyası - Son Dakika

Van'da "Çocuklar Kitapla Buluşuyor" kampanyası

7 saat önce

Van Şair ve Yazarlar Birliğinin (VAYAB) başlatmış olduğu "Çocuklar Kitapla Buluşuyor" kampanyası çerçevesinde binlerce kitap çocuklara ulaştırıldı.

Van'da

Van Şair ve Yazarlar Birliğinin (VAYAB) başlatmış olduğu "Çocuklar Kitapla Buluşuyor" kampanyası çerçevesinde binlerce kitap çocuklara ulaştırıldı.


VAYAB, kampanya kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Çocuk Servisinde yatan çocuklar için harekete geçti. Açılan kampanyalarla üye yazar ve şairlerden toplanan kitaplar, hastanede tedavi gören çocuklara dağıtıldı. Dağıtım törenine AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, eşi Şair Yazar Necla Arpa Gülaçar, Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, VAYAB Başkan Yardımcısı Leyla Mihrinaz Engin katıldı.


Çocuklara kitap ve oyuncak hediye edilerek, onlara moral veren heyetin ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "VAYAB'ın bu konudaki hassasiyeti oldukça önemli. Kitaplarla çocuklara yepyeni dünyalar hediye edildi. Bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum" dedi.


VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman da, VAYAB olarak geleceğimiz olan çocukları kitapla buluşturduklarını belirterek, "Etkinlikte tüm üyelerimizin katkısı var. Büyük çabalar harcandı. Birçok okula binlerce kitap hediye ettik, kütüphaneler kurduk. Bugün de tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizlere her zaman destek olan üyelerimize minnettarız. Kitap kampanyalarımız büyüyerek devam edecek. Hastanede üç ayrı mini kütüphane kuruldu. Hastane yönetimine de teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Milletvekili, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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