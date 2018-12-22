Van'da "Çocuklar Üşümesin" Kampanyası

Van'da yerel gazeteci Süleyman Çelebi Çomak, hazırladığı "Çocuklar Üşümesin" kampanyası ile onlarca çocuğa kışlık kıyafet dağıttı.

Van'da yerel gazeteci Süleyman Çelebi Çomak, hazırladığı "Çocuklar Üşümesin" kampanyası ile onlarca çocuğa kışlık kıyafet dağıttı.



Kentteki bir otelde projenin tanıtım etkinliğini düzenleyen Çomak, toplum yararına yürüttüğü "Çocuklar Üşümesin" adlı projesi ile il genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya başlattı.



Bu kapsamda eşi Gülcan Çomak ile kapı kapı dolaşarak 160'a yakın çocuğa kışlık mont dağıttığını belirten Çomak, onlarca çocuk için de yardımların devam edeceğini kaydetti.



Elinden geldiğince yardım kampanyasını sürdüreceğini vurgulayan Çomak, "İhtiyaç sahibi çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim özellikle kırsal kesimlerdeki çocuklar. Bundan sonraki süreçte hayırseverlerin de desteğini bekliyorum." diye konuştu.



Çomak, etkinlikte bazı davetlilere günün anısına plaket takdim etti.

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