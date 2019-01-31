Son Dakika Haberleri: Van'da Çocuklara Spor Malzemesi Dağıtıldı

Van'da Çocuklara Spor Malzemesi Dağıtıldı

1 saat önce

Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara spor malzemesi dağıtıldı.

Van'da Çocuklara Spor Malzemesi Dağıtıldı, System.String[]
Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara spor malzemesi dağıtıldı.

İl Müdürlüğünce, "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında oluşturulan mobil ekip tarafından sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gönüllü Pınar Genç'in organize ettiği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görevli öğretim üyelerinin destekleriyle sokakta çalıştırılan çocuklara malzeme dağıtımı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemi, desteklerinden dolayı Pınar Genç ve Doç. Dr. Harun Aydın'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:00 Kaynak: AA

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