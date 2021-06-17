Van'da çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

Van'da çocuklara trafik eğitimi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklara trafik eğitimi veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba ilçesinde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için eğitim düzenliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara, trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne anlama geldiği, yaya, emniyet kemerinin önemi, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgiler veriliyor. Ayrıca yine çocuklar parkurlarda mini akülü araçlar kullanarak trafikte araç ilerleyişi ve kuralları da uygulamalı öğretiliyor. Okulların talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların ilerde sürücü konumuna geldiklerinde trafikte yaya ve canlılara karşı saygılı olmayı öğrenmeleri amaçlanıyor.

Aldıkları trafik eğitimlerinden oldukça memnun olan ve keyifli bir gün geçiren çocuklar, polislere ve Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Trafik eğitimlerinin verilmesinin önemine değinen Minik Kalpler Kreşi'nin kurucusu Kahve Güllü, "Öğrencilerimiz bugün burada hem eğlendi hem de trafik eğitimi aldı. Bu hizmetten dolayı belediye ekiplerine ve eğitimi veren kişilere çok teşekkür ediyorum" dedi.