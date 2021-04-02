Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerden "sesinizi yükseltin" çağrısı - Son Dakika

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, kendileriyle aynı durumdaki anne ve babalara, "eylemlerine destek olunması, seslerinin birlikte yükseltilmesi" çağrısında bulundu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Vanlı aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Sayıları 23'e çıkan aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Eylemlerinde kararlı gözüken aileler, seslerinin daha gür çıkması için çocukları dağa kaçırılan tüm anne ve babaları yanlarında görmek istiyor.

"Sesimizi yükseltelim, çocuklarımızı isteyelim"

Kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Atiye Dayan, AA muhabirine, altı yıldır evladının özlemiyle yaşadığını anlattı.

Defalarca HDP'lilerin tehditlerine maruz kaldığını, buna rağmen eyleminden vazgeçmeyeceğini ifade eden Dayan, şunları kaydetti:

"Buradan kızıma sesleniyorum. Onların kimseye bir faydası yok, sizi kullanıyorlar. Gelin devletinize teslim olun. Bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Her hafta burada olacağız. HDP'liler evlerinde keyifle yaşarken, çocuklarımızı bombaların, kurşunların önüne attılar. HDP'ye, PKK'ya verecek çocuklarımız yok. Bu nedenle çocukları kaçırılan mağdur, çaresiz aileler de bu eyleme katılsınlar. Sesimizi yükseltelim, çocuklarımızı isteyelim."

"Tüm aileler bu davaya ses versin"

Terör örgütünce 2015'te dağa götürülen oğlu için her hafta eyleme katılan baba Eyyüp Baran ise yıllardır evladını göremediğini söyledi.

Çocuklarının HDP'liler tarafından kandırıldığını ileri süren Baran, "Bunların yaptığı vahşettir. Çocuklarımızı bizden kopardılar. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Hiçbir çocuk dağda kalmasın. HDP'liler çocuklarını Amerika'da, Avrupa'da, özel okullarda okutuyor, garibanların çocuklarını da dağa kaçırıyorlar. Tüm aileler bu davaya ses versin. Herkes buraya gelip sesini yükseltsin. Hiç kimse HDP'lilerden korkmasın, devletimiz yanımızda. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız." diye konuştu.

Oğlu Yusuf Ertaş'ın yedi yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Perihan Ertaş, "Çocuğumu okutuyordum. Öğretmen olacaktı. Tüm imkanlarımı okuması seferber etmiştim. Kaçırıldığı günden bu yana ondan haber alamıyorum. Yüreğim yanıyor. Bir an önce evladıma kavuşmak istiyorum. Herkesten de bu eylemimize destek vermesini istiyoruz." dedi.

Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, oğluna "teslim ol" çağrısında bulundu.

Acılı baba, "Dedelerimiz Çanakkale'de şehit düştü. Devletimize, bayrağımıza hep sahip çıktık. Niye çocuklarımızı bizden kopardılar. Vicdanı, imanı olan herkes buraya gelsin, bize destek olsun. Diyarbakır'da bazı anneler çocuklarına kavuştu. Biz de sesimizi yükseltelim, çocuklarımıza kavuşalım. Kimse korkmasın, herkes gelsin buraya." ifadelerini kullandı.

Kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da "Tüm annelere sesleniyorum. Korkmayın, gelin evlatlarınızı hainlerin ellerinden kurtarın." dedi.