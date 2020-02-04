Van'da, çocukların kar eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da, çocukların kar eğlencesi - Son Dakika

Van'da, çocukların kar eğlencesi

7 saat önce

Van'da, çocukların kar eğlencesiVAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

Van'da, çocukların kar eğlencesi

VAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

Van'da akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, karla mücadele ekipleri, yolların kapanamaması için çalışma başlattı. Çocuklar ise kar yağdığı için sevinirken, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi. Van'a gelen İranlı turistler de karlar içinde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Van'da, çocukların kar eğlencesi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:33 Kaynak: DHA
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