Van'da Çocukların Tiyatro Keyfi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı