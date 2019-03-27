Van'da Çocukların Tiyatro Keyfi
38 dakika önce
Van'da çocuklar için "Aslan" ve "Rafadan Tayfa" tiyatro gösterisi sahnelendi.
Van
'da çocuklar için "Aslan" ve "Rafadan Tayfa
" tiyatro gösterisi sahnelendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Devlet Tiyatrosu
Salonu'nda sergilenen tiyatro gösterileri, çocuklar tarafından keyifle izlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Müdürü Mehmet Şirin
Atlı, çocukların ve gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Programa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve okul müdürleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:27 Kaynak: AA
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