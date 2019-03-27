Son Dakika Haberleri: Van'da Çocukların Tiyatro Keyfi

Van'da Çocukların Tiyatro Keyfi

38 dakika önce

Van'da çocuklar için "Aslan" ve "Rafadan Tayfa" tiyatro gösterisi sahnelendi.

Van'da Çocukların Tiyatro Keyfi, System.String[]
Van'da çocuklar için "Aslan" ve "Rafadan Tayfa" tiyatro gösterisi sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda sergilenen tiyatro gösterileri, çocuklar tarafından keyifle izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı, çocukların ve gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Programa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve okul müdürleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Tayfa, Van, Güncel
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