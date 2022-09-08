Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

08.09.2022 15:13
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP'ye, PKK'ya yeter diyoruz. CHP, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. HDP, PKK'nın siyasi kolu, bacağıdır. HDP'yi kimse devlet olarak kabul etmiyor. Rabbim hakkımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmasın. Her hafta bir umutla buraya geliyorum. Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Gelin yeter artık. Zalimlere, katillere inanmasınlar, güvenmesinler. Çocuklarımızın ellerindeki kalemi kendi çocuklarına veriyorlar, özel okullarda okutuyorlar. Silahı da çocuklarımızın, fakir fukaranın, Kürt çocuklarının ellerine veriyorlar. Öldürüyorlar, öldürtüyorlar, fare gibi mağaralarda çürütüyorlar, kurşunların önüne atıyorlar. Bu Allah'a reva mıdır? Rabbim annelerin, babaların hakkını onlara bırakmasın."

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirtti.

Evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"HDP'liler bunu iyi bilsinler. Ülke toprağının her karışında tüm vatandaşların kanı var. Bu ülke kolay kurulmadı. Bölücülere kaptırmayacağız. Bunların ensesinden ayrılmayacağız. Çocuklarımız dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. Dağdaki çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bunların yalanlarına kanmayın. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Ailelerinin yanında, ana baba kucağındalar. Siz kimler için savaşıyorsunuz?"

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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