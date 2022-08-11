Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

11.08.2022 13:30
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Evlatlarımız için buradayız. Şeyma'mı HDP ile PKK'dan alacağım. HDP'yi, PKK'yı bitirmeye geldik. Evlatlarımızı versinler. Ciğerimi yakanların yüzü gülmesin, canımı yakanların canı yansın inşallah. İki cihanda ellerim yakalarında. Dağdaki tüm çocuklara sesliyorum. Gelin devletimize, güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu katillere neden inanıyorlar, neden güveniyorlar?"

Annelerden Saliha Mert ise oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Mert, "2005 yılında oğlumu İstanbul'da kandırıp dağa götürdüler. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Onlar müzik çalıyor. Kararlıyız. HDP'nin kapısına mühür vurmadan, bitirmeden durmayacağız çünkü onlar ciğerlerimizi yaktılar, evlatlarımızı çaldılar. HDP bitmeden annelerin isyanı bitmeyecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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