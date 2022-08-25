Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

25.08.2022 13:36

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Güllü Ereğli, AA muhabirine, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Ereğli şunları kaydetti:

"Oğlum 7 yıldır kayıp. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. HDP tarafından kandırıldı. Üniversite okuyordu. Öğretmen olmak istiyordu. HDP onun hayallerini çaldı. Bizi perişan ettiler. Oğlumu onlardan istiyorum. Geri getirsinler. Dağa kaçırılan tüm çocuklardan HDP sorumludur. Çocuklarımızın Kandil'de ne işi var? Oğlum, gel devletimize teslim ol. Onlardan hayır yok."

Oğlu 2014'te dağa kaçırılan Fevzi Yağmur ise evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi.

Çocuğunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü aktaran Yağmur, "Oğluma kavuşana kadar mücadele edeceğim. HDP başımıza bela oldu. Bize hakaret ettiler. Allah kabul etmesin. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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