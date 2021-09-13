Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda bir haftada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 06- 12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 917 farklı marka ve miktarda parfüm, 52 cep telefonu, 126 cep telefonu aksesuarı, 33 sikke, 3,5 litre alkol, 11 bin 238 adet tıbbi ilaç ve 650 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.