Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde toprak yüklü tavanın çökmesi sonucu altında kalan 22 küçükbaş hayvan, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı, System.String[]

Van merkez Tuşba ilçesinde toprak yüklü tavanın çökmesi sonucu altında kalan 22 küçükbaş hayvan, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırın toprak yüklü tavanının çöktüğü ve altında küçükbaş hayvanın kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 2 araç ve 6 personelle olay yerine giden ekipler, çöken tavanın altındaki 22 küçük baş hayvan, mahalle sakinleri ile birlikte sağ olarak kurtarıldı. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kış günü naylon barakada yaşam savaşı
Fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:18 Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 11'e yükseldi, 4 bin kişi gözaltında - Son Dakika Haber
22:10 İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Son Dakika Haber
22:05 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (4) - Son Dakika Haber
22:00 Ceylanpınar'da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika Haber
21:56 Karabük'te zincirleme kaza - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]