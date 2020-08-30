Van'da çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş, 30 Ağustos töreninde - Son Dakika

VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik önündeki törene, evlerinin önündeki çöp kutusunda atıkları toplarken gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp, düzelterek tel örgülere asan Yunus (14) ve Argeş Duman (13) kardeşler de davet edildi. Ellerindeki Türk bayrakları ile tören alanına gelen Duman kardeşler, Vali Mehmet Emin Bilmez'in makam aracıyla Akköprü Mahallesi'ndeki şehitlik mezarlığına götürüldü.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü çelenk sunma töreni Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik binası önünde yapıldı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çöplükte buldukları bayraklara sahip çıkan Argeş ve Yunus Duman kardeşler katıldı. Çelenk sunma törenine katılan protokol üyeleri, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti.