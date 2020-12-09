Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor - Son Dakika

Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor

09.12.2020 10:59

Van'da çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 78 hektarlık alanda yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Katı Atık Entegre Tesisi'nde biyogazdan üretilen elektrikle 14 bin hane aydınlanıyor.

Van'da çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 78 hektarlık alanda yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Katı Atık Entegre Tesisi'nde biyogazdan üretilen elektrikle 14 bin hane aydınlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdam oluşturmak amacıyla Katı Atık Entegre Tesisi Projesi'ni hayata geçirdi.

Van- Özalp kara yolunda yıllardır çöplerin gelişi güzel döküldüğü "vahşi depolama" alanında kurulan tesiste kent merkezi ve ilçelerin çöpünden elektrik enerjisi üretimine başlandı.

Günde ortalama 530 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

"Vahşi depolama" yapılan bölgede görüntü kirliliğinin önlenmesini ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan çevreci proje sayesinde, çöpten elde edilen enerjiyle 14 bin haneye elektrik veriliyor.

İkinci aşamasının tamamlanmasıyla 35 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği proje kapsamında daha önce çöpün biriktirildiği 20 hektarlık alanın ıslah edilmesi çalışmaları da devam ediyor.

"Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, daha önce 30 büyükşehir arasında çöpünü "vahşi depolama" yöntemiyle toplayan tek ilin Van olduğunu söyledi.

Kentin çöp sorununu tamamen ortadan kaldırmak için iki aşamalı bir proje başlattıklarını anlatan Bilmez, "Kent merkezine çok yakın bir yerde 3 milyon metreküp vahşi depolama alanı vardı. Mevcut yerin ıslah edilmesini sağladık. İkinci aşamada ise kentin tüm çöpünü bu merkezde ayrıştırıp, ekonomiye kazandırmayı planladık. Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz." dedi.

"Amacımız vahşi depolamayı tümüyle bitirmek"

Kentte 35 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir tesis inşa edildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Asıl amacımız vahşi depolamayı tümüyle bitirmek. Bunun için geçen yıldan bu yana Gevaş ve Gürpınar'ın çöpünü merkeze taşıyoruz. Bu sene de Çaldıran, Muradiye ve Erciş'in çöpünü yapacağımız aktarma istasyonuyla merkeze getireceğiz. Özalp ve Saray'ın çöpünün merkeze getirilmesi için aktarma istasyonu yapıyoruz. Projenin bu sene sonunda bitmesi gereken ikinci kısmı, yani ayrıştırma, değerlendirme enerji elde etme kısmı, salgın süreci nedeniyle uzadı. İnşallah bu kısımda önümüzdeki yaz döneminde devreye alınacak. Burası için herhangi bir ödeme yapmadık. Projeyi kar ortaklığıyla ihale ettik. Burada elde edilen her türlü gelirin yüzde 6'sı belediyenin kasasına gidiyor. Projemizin tamamlanmasıyla 100 milyonun üzerinde bir kaynak harcanmış olacak."

Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor
Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor
Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor
Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Özalp, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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