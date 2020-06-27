Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Muradiye ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 1 tonu ölü toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklarda imha edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Balıkların yumurtalarını bıraktığı Muradiye ilçesinin Bendimahi çayında denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 1 tonu ölü toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen bir ton canlı inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.