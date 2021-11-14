VAN'DA ÇUVALLAR İÇİNDE 83 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş, 4 çuval dolusu 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş, 4 çuval dolusu 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş, 4 çuval dolusu 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Eroin, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › VAN'DA ÇUVALLAR İÇİNDE 83 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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