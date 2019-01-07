Van'da Dağcılar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Van'ın Özalp ilçesinde dağcılar, 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirip yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Van'ın Özalp ilçesinde dağcılar, 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirip yabani hayvanlar için yem bıraktı.



Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 24 kişilik dağcı grubu, çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanış gerçekleştirdi.



Dağcılar, beraberinde getirdikleri yemleri, yaban hayvanları için belirli noktalara bıraktı.



Kulüp başkanı Ömer Demez, yaptığı açıklamada, kış boyunca, yabani hayvanlar için yem toplama ve doğaya yem bırakma etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.



Dernek üyelerinden İlknur Turan da tırmanışın ardından hayvanlar için yem bırakmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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