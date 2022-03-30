Dağlık bölgede kayak yapan İtalyan ekibin 4 üyesi çığ altında kaldı - Son Dakika

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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan ekipteki İtalyan kayakçının düşerek ayağını kırdığı bildirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında yabancı uyruklu kayakçıların da bulunduğu bir grubun, havaların ısınmasıyla çığ riskinin yaşandığı Gürpınar'ın dağlık bölgesinde kayak yaptığını belirtti.

Söz konusu ekipte yer alan İtalyan bir kayakçının ayağını kırdığını kaydeden Bilmez, "Bölge, sürekli çığ tehlikesinin yaşandığı bir yer. Bu ekip orada kayak yapıyormuş. İtalyan vatandaşı kayakçı, ayağını kırmış. Bilgi üzerine olay yerine helikopter gönderdik. Olayda ayağı kırılan İtalyan kayakçı, jandarma helikopteriyle bölgeden alındı. Ekipler yaralıyı alıp hastaneye ulaştırmak için yola çıktı." bilgisini verdi.

Yaralı dağcı jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı

Olayın bildirilmesinin ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, yaralanan 61 yaşındaki dağcı İtalyan Paola Favero'yu olay yerinden alarak Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, gazetecilere, 112 Acil Servis'e yapılan "Gürpınar ilçesinde çığ düştüğü" ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Helikopterle 4 AFAD ve 3 UMKE personelini bölgeye gönderdiklerini anlatan Körpeş, şu bilgileri verdi:

"Kırkgeçit bölgesinde Bağrıyanık Mahallesi'nden 12 turist ve bir Türk rehberin bölgeye gittiğini, 4'ünün üzerine çığ düştüğü ihbarını aldık. Çığ altında kalanların üzerinde takip cihazı olduğu için müdahale edilmiş ve kurtarılmış. Bununla ilgili bir kazazede de yaralanma söz konusu. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle arkadaşlarımız bölgeye giderek aldı ve hastaneye sevki sağlandı. Diğer 12 kişilik grubun en yakın mahalleye intikalleri sağlanıyor. Herhangi bir problem yok. Şu anda her şey kontrol altında."

Zirve tırmanışı dönüşü çığ düştü

Olayda eşiyle çığ altında kalan ve yara almadan kurtulan İtalyan dağcı Patrızlo Vıvıanı, AA muhabirine, arkadaşlarıyla birlikte 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı yaptıklarını anlattı.

Zirve tırmanışından inişten kısa süre sonra bölgedeki bir kar parçasının koptuğunu, eşi ile kar altında kaldığını belirten Vıvıanı, olay yerindeki arkadaşları tarafından kısa süre içinde çıkarıldıklarını aktardı.