Van'da dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler
45 dakika önce
Bir dönemin meşhur danası Dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler Van'da ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
Bir dönemin meşhur danası Dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler Van
'da ortaya çıktı. Sivas
'ta 2002 yılında otomobilin arka koltuğunda veterinere götürülen Dana Ferhat'ın fotoğrafı efsane olmuştu. Bu fotoğraf Türk basınının olduğu kadar dış basının da ilgisini çekmişti. O tarihten bu yana otomobil koltuğunda taşınan koyun ve keçiler renkli kareler oluşturdu. Van'dan Erciş
istikametine seyir halinde olan hafif ticari kamyonetin arka kısmına yerleştirdiği dana ile seyir halinde olan sürücü objektiflere böyle yansıdı. - VAN
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