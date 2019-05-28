Son Dakika Haberleri: Van'da dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler

Van'da dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler

45 dakika önce

Bir dönemin meşhur danası Dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler Van'da ortaya çıktı.

Van'da dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler, System.String[]
Bir dönemin meşhur danası Dana Ferhat'ı anımsatan görüntüler Van'da ortaya çıktı.

Sivas'ta 2002 yılında otomobilin arka koltuğunda veterinere götürülen Dana Ferhat'ın fotoğrafı efsane olmuştu. Bu fotoğraf Türk basınının olduğu kadar dış basının da ilgisini çekmişti. O tarihten bu yana otomobil koltuğunda taşınan koyun ve keçiler renkli kareler oluşturdu. Van'dan Erciş istikametine seyir halinde olan hafif ticari kamyonetin arka kısmına yerleştirdiği dana ile seyir halinde olan sürücü objektiflere böyle yansıdı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
Sivas, Van, Güncel
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