Son Dakika Haberleri: Van'da defineciler suçüstü yakalandı
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Van'da defineciler suçüstü yakalandı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Van'da defineciler suçüstü yakalandı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çökek Mahallesi Kale mevkisindeki İsimsiz Tepe olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlendiği operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 9 kişi, jandarmadan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere de el konuldu.

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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