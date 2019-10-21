Van'da defineciler suçüstü yakalandı
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çökek Mahallesi Kale mevkisindeki İsimsiz Tepe olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlendiği operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 9 kişi, jandarmadan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere de el konuldu.
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