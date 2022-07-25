Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

25.07.2022 08:49
Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 85 bin TL değerinde çim biçme makinesi, 35 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 1 adet LCD televizyon, 3 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet döner bıçağı, silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 3 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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