Üye Girişi
Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

07.02.2022 08:26
Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 78 yıl hapis cezası bulunan ve 7 bin 580 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalanmış ve 25 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 180 litre mazot, 3 adet cep telefonu, 2 adet akü ve 1 adet bisiklet ele geçirilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı
Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:25 Teşkilat'ta dün neler oldu?
08:01 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:57 7 Şubat 2022 hava durumu: Batı'da hava ısınıyor, İstanbul'da akşam sağanak bekleniyor
07:52 Mert, Sude'ye aşkını ilan etti: Bana uzaktan iki gülücük atsan yeter
07:49 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı
01:07 Tarih yazdılar! Afrika Uluslar Kupası'nda birinci Senegal
01:05 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "insanlık dışı muamele" iddialarına yalanlama geldi
00:37 Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı
23:12 Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a şaşırtan hareket
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 08:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement