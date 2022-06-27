Van'da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı

27.06.2022 09:20
Van'da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 35 kişi tutuklandı.

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 35 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele bünyesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 68 yıl hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalanmış, 28 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet cep telefonu ve 1 adet bisiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 21 adet fişek, 1 adet kurusıkı, 12 adet kurusıkı fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 3 şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika
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