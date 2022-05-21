Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

21.05.2022 09:09
Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 47 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da değişik suçlardan 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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