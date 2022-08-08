Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

08.08.2022 10:04
Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı.

Van'da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 45 yıl hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet cep telefonu ve muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirilmiş. Hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet bıçak ele geçirilmiş. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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