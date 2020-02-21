Van'da değişik suçlardan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'da değişik suçlardan aranan şahıs, güvenlik güçlerince yapılan operasyonla yakalandı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalarda; hakkında Gürpınar İlamat ve İnfaz Bürosunun 2018/2 karar numarası ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine muhalefet suçundan ve Van 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/130 numaralı 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydı bulunan Ş.E. isimli şahsın Van'ın İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde (polis bölgesi) bulunduğu bilgisi üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Büro ekipleri ile koordine kurularak şahsın yakalanması sağlanmıştır. Şüpheli Ş.E. Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek yapılan adli işlemlere müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderilmiştir" denildi. - VAN