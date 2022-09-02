12 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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12 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs gizli bölmede yakalandı

02.09.2022 21:50
12 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs gizli bölmede yakalandı

Van'da değişik suçlardan dolayı haklarında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Van'da değişik suçlardan dolayı haklarında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'PKK Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Şahsın ikametinde oluşturarak saklandığı gizli bölmeden çıkması dikkat çekti. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

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