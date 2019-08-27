Son Dakika Haberleri: Van'da depo yangını
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Van'da depo yangını

1 saat önce

Van merkez Edremit ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van merkez Edremit ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi Bayırlı 3. Sokak'ta meydan geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan depoyu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınan yangında; 2 ton kömür, bir ton odun, bir ton saman, bir adet bisiklet kül oldu. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir şahıs ise hastaneye kaldırıldı. - VAN

Edremit, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:11 Kaynak: İHA
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