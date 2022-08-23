İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki depodan 150 bin liralık yağ çalındığını belirledi. Ekipler, kapsamlı çalışmalarında, 72 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri ile adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 264 litre yağ ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan yağlar da sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Depodan 150 bin liralık yağ hırsızlığına 3 tutuklama - Son Dakika

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