Van'da deprem paniği kamerada - Son Dakika
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Van'da deprem paniği kamerada

21.06.2022 16:30
Van'da deprem paniği kamerada

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Muradiye ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.10'da meydana geldi. Yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde bulunan halk kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerin deprem anında yaşadığı panik ve kendilerini binanın dışına atması güvenlik kamerasına yansıdı. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da deprem paniği kamerada - Son Dakika

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