Van'da Deprem ve Kurtarma Tatbikatı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla deprem, kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla deprem, kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı.



Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'ndeki tatbikat öncesi öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.





Daha sonra, alarm sesiyle sıraların altına giren öğrenciler, ikinci uyarıyla sınıfları tahliye ederek bahçedeki güvenli alana geçti.



Bahçede öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda bilgi verildi. Senaryo gereği, okulda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Tatbikatı izleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, Van'ın deprem kuşağında yer aldığını belirtti.



Bu nedenle insanlara depremle yaşamayı öğretmek zorunda olduklarını ifade eden Bilmez, "AFAD ekiplerimiz ilimizin tüm okullarında 'Deprem Haftası' nedeniyle farkındalık oluşturmak ve insanlarımızı bilgilendirmek amacıyla tatbikatlar yapıyor. İnşallah bölgemizde yaşanan depremler, eskisi gibi bize hasar vermeyecek." dedi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın da izlediği tatbikatın ardından, Van'da 2011 yılında yaşanan depremle ilgili fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

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