Son Dakika Haberleri: Van'da Deprem ve Yangın Tatbikatı

Van'da Deprem ve Yangın Tatbikatı

53 dakika önce

Van İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğü tarafından Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünde temel afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Van'da Deprem ve Yangın Tatbikatı, System.String[]
Van İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğü tarafından Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünde temel afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış; temel afet bilinci, deprem ve yangın konusunda farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir eğitimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Aynı gün içerisinde Kızılay tarafından personelimize uygulamalı temel ilkyardım eğitimi verildi. Kurum olarak her zaman iş sağlığı ve güvenliğini önemsiyoruz ve bu kültürle hareket ediyoruz. Ben bu anlamda böyle bir tatbikatı gerçekleştirdikleri için hem AFAD hem de Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından AFAD ekibi öncülüğünde tahliye ve yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir 2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:57:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Deprem ve Yangın Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]