Van'da Deprem ve Yangın Tatbikatı
53 dakika önce
Van İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğü tarafından Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünde temel afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi gerçekleştirildi.
Van
İl Afet ve Acil Durumu (AFAD
) Müdürlüğü tarafından Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünde temel afet bilinci, deprem ve yangın eğitimi gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
; temel afet bilinci, deprem ve yangın konusunda farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir eğitimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Aynı gün içerisinde Kızılay
tarafından personelimize uygulamalı temel ilkyardım eğitimi verildi. Kurum olarak her zaman iş sağlığı ve güvenliğini önemsiyoruz ve bu kültürle hareket ediyoruz. Ben bu anlamda böyle bir tatbikatı gerçekleştirdikleri için hem AFAD hem de Türk Kızılayı
yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından AFAD ekibi öncülüğünde tahliye ve yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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