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Van'da deprem ve yangın tatbikatı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Saray ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

Van'da deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Saray ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı.


Büyükşehir itfaiyesi başarılı çalışmaların yanı sıra okullardaki eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yaptı. İlk olarak öğrencilere deprem ve yangın ile ilgili teorik bilgiler veren itfaiye erleri, daha sonra okulda deprem ve yangın ile ilgili uygulamalı tatbikat yaptı.


Çocuklarda afet bilincini oluşturmayı hedefleyen itfaiye ekipleri, okullarda yangın ve doğal afetler öncesi, olay anı ve sonrasında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale, bina tahliyesi, yangın söndürme ve deprem anında neler yapılması gerektiği gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Verilen eğitim ve yapılan tatbikatın çok verimli geçtiğini belirten okul yönetimi ve öğrenciler ise, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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