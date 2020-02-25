Van'da depremden etkilenen mahallelerde 376 konut, 447 ahır yıkıldı - Son Dakika
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Van'da depremden etkilenen mahallelerde 376 konut, 447 ahır yıkıldı

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında 376 konut, 447 ahır ve 65 deponun yıkıldığını bildirdi.

Van'da depremden etkilenen mahallelerde 376 konut, 447 ahır yıkıldı, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında 376 konut, 447 ahır ve 65 deponun yıkıldığını bildirdi.

Bakan yardımcısı Çataklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Başkale Kaymakamlığında kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

23 Şubat'ta sabahı 08.53 ve akşamı 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki iki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çataklı, yaralanan 54 kişiden ikisi yoğun bakımda olmak üzere 18'inin tedavisinin sürdüğünü, 36'sının da taburcu edildiğini söyledi.

Şu ana kadar 9'u 4'ten büyük 251 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirten Çataklı, ilk andan itibaren AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve diğer birimlerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.

"Barınma anlamında sorunu büyük oranda çözdük"

Van İl AFAD ve çevre illerden 84 personel görevlendirdiklerini, Sağlık Bakanlığının da 92 UMKE personeli, 8 doktor ve yeteri kadar araçla müdahalede bulunduğunu ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Kısa süre içinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve diğer süreçler işledi. Barınma durumuna bakıldığında kış koşulları ve hava soğuk. Bölgeye diğer illerden 2 bin 80 çadır sevk ettik. Bunlardan bin 20 tanesi lojistik depomuzda. İhtiyaç olursa onları da alana sevk etmek üzere hazır bekletiyoruz. Şu an köylerde 619 çadır kuruldu. Her köyümüzde fazladan kurulmayı bekleyen çadırlarımız var. İhtiyaç duyulması halinde AFAD, Jandarmamız çadır kurulumu faaliyetlerini yürütüyor. Barınma anlamında sorunu büyük oranda çözdük. Münferit sıkıntılar, ihtiyaçlar gündeme geldikçe onları da gidermek üzere yeterli kapasitemiz hem malzeme ve insan kapasitesi bakımından hazır."

Kış nedeniyle ısınma sorunu yaşanmaması için bölgede 8 bin 413 battaniye, 930 ısıtıcı ve 514 soba dağıttıklarını vurgulayan Çataklı, alanın büyüklüğü ve hane sayısı dikkate alındığında bu sorunun büyük oranda çözüldüğünü dile getirdi.

Bölge için hayvan barınaklarının önemli bir konu olduğunu aktaran Çataklı, diğer illerden bölgeye sevk edilen 829 hayvan çadırının kurulum çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"3 gün içinde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz"

Depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekleyen Çataklı, şu bilgileri verdi:

"İlk gün 3 bin kişiye sıcak yemek verilmiş, bin kişiye kumanya dağıtılmıştı. Dün sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğlen 8 bin kişilik sıcak yemek ve akşam 5 bin kişilik sıcak yemek verilmişti. O uygulama bugün de devam etti. Yine ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. 12 ekiple 24 personel çalışıyor bu konuda. Bugün 18 ekip daha buna dahil oldu. 3 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. 376 konutun, 447 ahırın, 65 deponun yıkıldığını görüyoruz. Bunlar şu ana kadar yapılan tespitler. Bu sayı değişecektir. Yine ağır, orta ve hafif hasarlı gibi diğer yapılar buna dahil değil."

İlk anda ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilmesi için AFAD'dan 2,5 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 1 milyon lira gönderildiğini belirten Çataklı, "Süreci en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Devletimizin bütün kurumları görevlerinin gereğini yerine getiriyor. Bundan sonraki süreçle ilgili aynı şekilde bütün kurumlarımızın çalışmaları devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Tespit çalışmalarında bulunduk"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu da bölgede hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, bu nedenle dün Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'le sahada tespitlerde bulunduklarını belirtti.

İhtiyaçların büyük bölümünü sahaya intikal ettirdiklerini söyleyen Aksu, "Eksiklerin tamamlanması noktasında genel müdürlerimize sahaya getirdik. Hızlı bir onarma içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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