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VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT - Son Dakika

VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT

09.11.2021 12:57

VAN'da, 2011 yılı 9 Kasım'da meydana gelen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği 5.6 büyüklüğündeki depremin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Milli Eğitim Müdürlükleri organizasyonuyla Van'da 1553 okulda 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla eş zamanlı...

VAN'da, 2011 yılı 9 Kasım'da meydana gelen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği 5.6 büyüklüğündeki depremin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Milli Eğitim Müdürlükleri organizasyonuyla Van'da 1553 okulda 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar(TOBB) Fen Lisesi'nde deprem tatbikatına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki yapıların neredeyse yüzde 90'ına yakınının imar veya yapı projesi olan yapılar olmadığını söyledi.

Van, 2011 yılında, 23 Ekim günü Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım'da ise 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü harabeye döndü.

Van'da Afet ve Acil Durum ile Milli Eğitim Müdürlükleri, 9 Kasım'da meydana gelen depremin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle kent genelindeki 1553 okulda, 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla eş zamanlı deprem tatbikatı düzenledi. Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Fen Lisesi'nde deprem tahliye tatbikatı yapıldı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı tatbikatta, senaryo gereği okulun öğrenci ve öğretmenleri, saat 10.15'te deprem alarmı ile birlikte kendilerini dışarı attı. Tatbikatta, öğrenciler tahliye edilirken, depremde sınıfta kalan bazı öğrenciler de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN SENARYOSU

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, 2011 yılında Van'da iki yıkıcı depremin meydana geldiğini hatırlattı. Vali Bilmez, Bu iki depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Bugün deprem yıl dönümünde ilimizin genelinde 1553 okulda, 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi ve bu tatbikatımızda 6.2 büyüklüğündeki bir depremin senaryosu uygulandı. Bütün öğrencilerimiz bu tatbikatta görev aldılar. Deprem, bizim bölgemizin bir hakikatı. Bu depremle birlikte yaşamayı da öğrenmeliyiz. Onun için vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim temel görevimiz. Bu yıl farkındalık yılı ilan edildi ve ilimizde de 2020 yılının Ocak ayından bugüne kadarki 11 ayda 687 bin Vanlı hemşehrimize farkındalık eğitimi verildi. İnşallah önümüzdeki 1,5 ay içinde de nüfusumuzun yüzde 70'şini bu eğitime tabi tuttuk. Bunu yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

Hem deprem öncesi hem deprem anı ve hem deprem sonunda herkese büyük işler düştüğünü anlatan Vali Bilmez, deprem anında bütün kurumların iş birliği içinde olduğunu belirterek, Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Bugün okulda yaptığımız tatbikatın amacı da budur. Arkadaşlarımız çok başarılı şekilde bu tatbikatı gerçekleştirdi. Rabbim afetlerden korusun. 10 yıl önce Van depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum diye konuştu.

'YAPILARIN YÜZDE 90'I İMAR VEYA YAPI PROJESİ OLAN YAPILAR DEĞİL'

Vali Bilmez, kentteki yapıların neredeyse yüzde 90'a yakınının imar veya yapı projesi olan yapılar olmadığını ifade ederek,Yapı stokunun çok iyi olduğunu söyleyemem maalesef. O anlamda bir dezavantajımız var. 2011 yılında yaşanan deprem Van'da deprem bilincinin ve farkındalığın çok yüksek olduğunu görüyoruz. AFAD eğitimlerle bir seferberlik başlattı ve çok sayıda kişi bu eğitimi aldı. Hem kurumlarda çalışanlar hem öğrenciler hem de vatandaşlarımız AFAD'dan ciddi bir eğitim aldı. Sadece deprem değil, riskli çığ bölgelerimizle ilgili de eğitim çalışmaları yapıldı. Güvenlik korucuları, jandarma, emniyet personeli ve gönüllülere eğitimler verildi. Bölgemiz tam fay hatlarının kesiştiği bir noktada ve biz de sürekli deprem olabilir. Dolayısıyla bizim yapı stokundan tutun günlük yaşamımıza kadar depreme hazır olmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT
VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT

Deprem, Kasım, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA, DEPREMİN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE 1553 OKULDA TATBİKAT - Son Dakika
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