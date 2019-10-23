"Van'da depremin tüm izleri silindi"

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerinin yapılan yatırımlarla kısa sürede silindiğini söyledi.

Türkmenoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bütün kabinenin kente geldiğini anımsattı.

Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, binlerce kişiye yerinde sağlık hizmeti sunulduğunu bildiren Türkmenoğlu, depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarının da giderildiğini aktardı.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta 75 bin çadırın kurulduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu. Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte hükümetimizin organizasyonunda kurumlarımızın seferberliğinde yaralar kısa sürede sarıldı, depremin tüm izleri silindi." dedi.

Yapımı tamamlanan 25 bin 570 konutun depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı. Van'ın yeniden inşası için toplam 6 milyar lira harcandı. Van, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin ardından kısa sürede toparlandı ve artık bölgede ekonomiye yön verir hale geldi. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar tüm alanlarda hükümetimizin büyük önem ve gayreti ile öncü hale geldi. Tüm Türkiye Van'a aktı. Herkes seferber oldu. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması adına Van depreminde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum."