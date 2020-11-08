Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu - Son Dakika

Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu

08.11.2020 11:09
Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu, System.String[]

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal mahalleler, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal mahalleler, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi.

Van'da 9 Kasım 2011'de 2'si otel olmak üzere 25 binanın yıkıldığı, gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japonya'dan gelen gönüllü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 40 kişinin hayatını kaybettiği depremde 30 kişi ise enkaz altında sağ kurtarılmıştı.

Kırsal mahallelerde kerpiçten yapıların tamamen yıkıldığı kentte vatandaşlar, yaşadıkları acı dolu günleri devlet desteğiyle yeniden inşa edilen konutlarda unutmaya çalışıyor.

Depremden en çok etkilenen Tuşba ilçesindeki Alaköy Mahallesi de inşa edilen yeni yapılarla güvenli ve modern yapılara kavuştu.

Sarsıntı nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Alaköy'de "evini yapana yardım" modeliyle 100 ev, 2 okul inşa edildi, çocuklar için parklar yapıldı.

Genellikle kerpiç evlerin bulunduğu köylerde, depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Van depreminin ardından "evini yapana yardım" kapsamında 13 bin hak sahibine konut yapıldı. Onlarca okul ve cami inşaatı tamamlandı.

"Allah, devletimizi var etsin"

Mahalle Muhtarı Zeki Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin üzerinde 9 yıl geçmesine rağmen depremin acısını unutamadıklarını söyledi.

Depremin ardından devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini hatırlatan Akyürek, "Evlerimizin hepsi briket ve kerpiç evlerdi. Hepsi eski yapılardı ve depremde yıkıldı. Can kayıplarımız oldu. Ondan sonraki süreçte devletimiz bütün gücüyle maddi ve manevi her konuda bizlere destek verdi." dedi.

Sağlanan desteklerle mahallelerinin yeniden inşa edildiğini anlatan Akyürek, şunları kaydetti:

"Yeni şehirleşme oldu. Daha güzel yapılar yapıldı. Modern bir mahalle kuruldu. Devlet bizlere büyük bir katkı sundu. Okul ve iş merkezleri yeniden inşa edildi. Allah, devletimizi var etsin. İzmir'de bir deprem yaşandı. Biz de o sıkıntıyı yaşadığımız İzmir halkının da sıkıntısını derdini anlayabiliyoruz. Devletimiz orada da çok güçlü bir şekilde her türlü hizmeti sunuyor. Dünyada böyle bir ülke yoktur. Allah devletimizden razı olsun."

Devletin kendilerine güvenli evler inşa ettiğini belirten mahalle sakini Şerafettin Cancan, "Devletimiz evlerimizi yaptı, bize yardım etti. Bizlere her yönden yardım etti. Acılarımız hale teze, sanki yeni olmuş gibi. İzmir depremi oldu, aynı acıyı biz de yaşıyoruz. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kasım, İzmir, Okul, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu - Son Dakika


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